Traumhaus am See
Folge vom 20.05.2019: Sanierungsfall am See
43 Min.Folge vom 20.05.2019
Mike und Kelly Parker wohnen mit ihren drei Kindern in der Nähe von Atlanta, Georgia, und wünschen sich für die Ferien ein Haus am See, wo alle zusammen sind, aber jeder seinen Interessen nachgehen kann. Die Wahl fällt auf den Weiss Lake in Alabama. Er erstreckt sich über 130 Quadratkilometer und ist bei Wassersportlern sehr beliebt. Auch die Parkers sind begeisterte Angler mit eigenem Boot und suchen hier ein Domizil am Wasser mit privatem Steg. Es sollte vier Zimmer, zwei Bäder und einen großen Garten haben, doch bei ihrem 150.000 Dollar-Budget gibt es nur renovierungsbedürftige Objekte. Und leider entpuppt sich ihr Traumhaus bald als Groschengrab.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.