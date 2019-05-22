Sandburg, Sonne, Steg und SeeJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 22.05.2019: Sandburg, Sonne, Steg und See
42 Min.Folge vom 22.05.2019
Die Wassersport-Fans Heather und Matt Armstrong aus Dallas, Texas, haben zwei lebhafte Kids, eine eigene Tennis-Schule und jede Menge Stress. Deshalb wünschen sie sich ein Wochenendhaus mit Seeblick, fernab von der Großstadthektik, wo sie völlig abschalten können. Der Lake Tawakoni, nur 70 Kilometer von Dallas entfernt, scheint perfekt - doch Objekte am Wasser haben auch hier ihren Preis. Die Traumimmobilie der Armstrongs sollte fünf Zimmer, einen eigenen Steg und möglichst direkte Uferlage haben, aber 250.000 Dollar nicht übersteigen. In dieser Preislage gibt es nichts Bezugsfertiges, doch sie finden einen Rohdiamanten, den sie selbst herrichten wollen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.