Traumhaus am See
Folge vom 06.03.2020: Böse Überraschung
42 Min.Folge vom 06.03.2020
Eine junge Familie aus New York sucht nach einem bezahlbaren Ferienhaus am Wolf Lake, zwei Stunden von NYC entfernt. Während viele Häuser hier Millionen Dollar kosten, sehen sich Steve und Laura renovierungsbedürftige Grundstücke zu einem besseren Preis an. Doch die erforderlichen Umbauarbeiten könnten ihr Budget sprengen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.