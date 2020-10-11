Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See

Platz für die ganze Familie

HGTVFolge vom 11.10.2020
Platz für die ganze Familie

Platz für die ganze FamilieJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See

Folge vom 11.10.2020: Platz für die ganze Familie

42 Min.Folge vom 11.10.2020

Eine Familie sucht ein Ferienhaus am Logan Martin Lake in Alabama. Sie hoffen auf Kurzurlaube in der Natur - inklusive Angeln, Kajakfahren und Entspannung. Als sie ein renovierungsbedürftiges Haus mit Blicks aufs Wasser finden, starten sie mit den Umbauten. Doch die umfangreichen Renovierungsarbeiten könnten das Budget sprengen.

Alle verfügbaren Folgen