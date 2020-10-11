Traumhaus am See
Folge vom 11.10.2020: Platz für die ganze Familie
42 Min.Folge vom 11.10.2020
Eine Familie sucht ein Ferienhaus am Logan Martin Lake in Alabama. Sie hoffen auf Kurzurlaube in der Natur - inklusive Angeln, Kajakfahren und Entspannung. Als sie ein renovierungsbedürftiges Haus mit Blicks aufs Wasser finden, starten sie mit den Umbauten. Doch die umfangreichen Renovierungsarbeiten könnten das Budget sprengen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.