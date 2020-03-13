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Traumhaus am See

Die Trauminsel

HGTVFolge vom 13.03.2020
Die Trauminsel

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Traumhaus am See

Folge vom 13.03.2020: Die Trauminsel

42 Min.Folge vom 13.03.2020

Jodie und Dave suchen ein Seehaus am Ontariosee in Nordamerika. Für sich und ihre Kinder soll es ein Ort für kleine Fluchten aus dem Alltag sein. Ihr Freund und Immobilienmakler Pete zeigt der Familie verschiedene Objekte. Obwohl sie sich auf eine Renovierung einstellen, sorgt ihr knappes Budget für Bedenken.

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