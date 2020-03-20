Traumhaus am See
Folge vom 20.03.2020: Überarbeitung in Wisconsin
41 Min.Folge vom 20.03.2020
Ein Paar findet in Wisconsin ein Fixer-Upper mit Blick auf den Lake Michigan für unter 220.000 US-Dollar. Sie führen die Renovierungsarbeiten selbst durch, um sich kostengünstig ihren Traum von einem Haus am See zu erfüllen. Beide scheuen nicht davor zurück, sich die Hände schmutzig zu machen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.