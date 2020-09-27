Die Renovierung einer GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 27.09.2020: Die Renovierung einer Großfamilie
42 Min.Folge vom 27.09.2020
Wendy und Phu suchen nach einem Haus am schönen Lake Michigan - zusammen mit Phus vier Geschwistern. Das Ferienhaus soll direkt am Wasser mit eigenem Steg liegen und genügend Schlafzimmer für die Großfamilie bieten. Wegen ihres knappen Budgets müssen die Geschwister bei der Renovierung selbst mit anpacken. Dabei treten unerwartete Probleme auf.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.