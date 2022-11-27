Erholung pur im Land der OrangenJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 27.11.2022: Erholung pur im Land der Orangen
44 Min.Folge vom 27.11.2022
Weißer Sandstrand, kristallklares Wasser und Sonne pur: South Padre Island ist das ultimative Ferienparadies. Hier wünschen sich Melissa und Phillip mit ihren vier Kindern ein Haus am Wasser, das sie nach ihren Bedürfnissen umbauen können. Sie suchen ein großes Grundstück mit mindestens fünf Zimmern auf der Golfseite, nah am Strand und am liebsten mit Meerblick. Ihre Maklerin zeigt ihnen verschiedene Optionen, die sie für ihr Budget von maximal 500.000 Dollar auf der begehrten Insel bekommen können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.