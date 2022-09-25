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Traumhaus am See

Wintergarten mit Seeblick

HGTVFolge vom 25.09.2022
Wintergarten mit Seeblick

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Traumhaus am See

Folge vom 25.09.2022: Wintergarten mit Seeblick

45 Min.Folge vom 25.09.2022

Eine Militärfamilie, die jobbedingt alle paar Jahre umzieht, sucht nach einem Grundstück am See, das ihnen als Konstante dient und zu dem sie immer wieder zurückkehren können. Ihr Refugium am Wasser soll ein Ort sein, an dem die Kinder aufwachsen und Erinnerungen in der Natur sammeln können. Die Familie wünscht sich ein Haus direkt am Ufer mit drei Schlafzimmern und einer weißen Küche – ihr Budget inklusive Renovierung beträgt 525.000 Dollar. Mit ihrer Maklerin besichtigen sie drei Immobilien in traumhafter Seelage.

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