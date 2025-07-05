Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTV
Folge vom 05.07.2025
Folge vom 05.07.2025

Ein Ferienhaus am Meer – das wünscht sich ein Ehepaar aus Illinois für sich und seine beiden Söhne. In Gulf Shores, Alabama, finden sie den perfekten Ort für sonnige Familienzeit. Doch die Entscheidung fällt schwer: Ein freistehendes Haus mit Platz und Garten – oder lieber eine pflegeleichte Wohnung direkt am Strand?

