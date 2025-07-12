Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 12.07.2025: Zwei Familien, ein Haus
22 Min.Folge vom 12.07.2025
Zwei Schwestern, die ihre Kindheit an den Stränden von Sunset Beach verbracht haben, träumen davon, wieder gemeinsam mehr Zeit dort zu verbringen – diesmal mit ihren eigenen Familien. Ein gemeinsames Ferienhaus soll für viele Generationen zum Rückzugsort am Meer werden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
