Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 25.10.2025: Raus in die Wildnis
22 Min.Folge vom 25.10.2025
Ein Ehepaar aus Nevada wagt einen Neuanfang in Kalifornien und hofft, in Shelter Cove das perfekte Zuhause zu finden. Sie wünschen sich ein Haus am Wasser, das zugleich abgelegen liegt, um Ruhe und Privatsphäre zu genießen. Auf dem Grundstück soll genug Platz für ihre drei Hunde sein – inklusive Außenbereich, in dem die Tiere frei toben können.
