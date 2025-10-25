Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Abflug ins Paradies

HGTV
Folge vom 25.10.2025
Abflug ins Paradies

Abflug ins ParadiesJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 25.10.2025: Abflug ins Paradies

22 Min.Folge vom 25.10.2025

Ein Paar träumt davon, mit seiner kleinen Tochter in Miami Beach ein Ferienhaus im Art-Déco-Stil zu kaufen. Sie lieben die bunte Mischung aus Kultur, Strandleben und familienfreundlichen Angeboten, die die Stadt bietet. Doch die große Frage ist, ob sie in der lebhaften Metropole eine Immobilie finden, die sowohl ihrem Stil als auch ihrem Budget entspricht.

