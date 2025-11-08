Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 08.11.2025: Traumhaus an der Brandung
22 Min.Folge vom 08.11.2025
Ein Paar, das sein erstes Date an der Küste von Oregon verbrachte, möchte genau dort ein neues Kapitel aufschlagen. Sie suchen nach einem Haus direkt am Wasser, das für sie zu einem zweiten Zuhause werden soll. Der Traum vom Rückzugsort am Meer ist für beide eng mit Erinnerungen und Zukunftsplänen verbunden. Nun hoffen sie, ein passendes Stück Küste für ihr Zuhause zu finden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
