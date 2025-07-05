Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Traumhaus zum Traumpreis

HGTVFolge vom 05.07.2025
Traumhaus zum Traumpreis

Traumhaus zum TraumpreisJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 05.07.2025: Traumhaus zum Traumpreis

22 Min.Folge vom 05.07.2025

Zwei kleine Jungs, ein verliebtes Elternpaar – und eine Insel, die ihr Herz erobert hat: Fripp Island in South Carolina. Hier stimmt für die Familie aus Atlanta einfach alles, sogar die Preise. Doch die Herausforderung liegt im Detail: Die Wunschliste der Familie ist lang, und jeder hat eigene Vorstellungen davon, wie ihr Traumhaus aussehen soll.

Alle verfügbaren Folgen