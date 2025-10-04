Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 04.10.2025: Fitness mit Strandblick
22 Min.Folge vom 04.10.2025
Ein Personal Trainer aus Biloxi, Mississippi, träumt davon, endlich ein eigenes Zuhause am Meer zu besitzen, statt weiter zur Miete zu wohnen. Für ihn gibt es keinen besseren Ort als seine Heimatstadt, doch der Immobilienmarkt macht es ihm nicht leicht. Zwischen millionenschweren Strandhäusern hofft er, ein wahres Schnäppchen zu finden, das seinen Bedürfnissen entspricht. Mit Geduld und etwas Glück könnte sein Traum von einem Haus am Strand wahr werden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.