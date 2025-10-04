Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Fitness mit Strandblick

HGTVFolge vom 04.10.2025
Fitness mit Strandblick

Fitness mit StrandblickJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 04.10.2025: Fitness mit Strandblick

22 Min.Folge vom 04.10.2025

Ein Personal Trainer aus Biloxi, Mississippi, träumt davon, endlich ein eigenes Zuhause am Meer zu besitzen, statt weiter zur Miete zu wohnen. Für ihn gibt es keinen besseren Ort als seine Heimatstadt, doch der Immobilienmarkt macht es ihm nicht leicht. Zwischen millionenschweren Strandhäusern hofft er, ein wahres Schnäppchen zu finden, das seinen Bedürfnissen entspricht. Mit Geduld und etwas Glück könnte sein Traum von einem Haus am Strand wahr werden.

