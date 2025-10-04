Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 04.10.2025: Buntes Inselleben
22 Min.Folge vom 04.10.2025
Eine fünfköpfige Familie aus Texas liebt den Trubel von Galveston, sehnt sich aber nach mehr Ruhe. In Jamaica Beach hoffen sie, den perfekten Ort zu finden: ein Stelzenhaus direkt am Kanal, am besten mit eigenem Steg. Wichtig ist ihnen, dass die Immobilie bezugsfertig ist und dennoch in ihr Budget von 350.000 Dollar passt. So möchten sie ein Zuhause schaffen, das sowohl Erholung als auch Familienabenteuer ermöglicht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.