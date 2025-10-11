Erfolg nach zwei Jahren SucheJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 11.10.2025: Erfolg nach zwei Jahren Suche
22 Min.Folge vom 11.10.2025
Die Suche nach einem Strandhaus in Ocean Isle erwies sich für ein Paar als nervenaufreibend. Schon zweimal mussten sie Niederlagen einstecken, als ihnen die Wunschimmobilien vor der Nase weggeschnappt wurden. Nun hoffen sie, dass der dritte Versuch endlich gelingt und sie gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kindern ihr Strandleben beginnen können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.