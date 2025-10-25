Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 25.10.2025: Abflug ins Paradies
22 Min.Folge vom 25.10.2025
Ein Paar träumt davon, mit seiner kleinen Tochter in Miami Beach ein Ferienhaus im Art-Déco-Stil zu kaufen. Sie lieben die bunte Mischung aus Kultur, Strandleben und familienfreundlichen Angeboten, die die Stadt bietet. Doch die große Frage ist, ob sie in der lebhaften Metropole eine Immobilie finden, die sowohl ihrem Stil als auch ihrem Budget entspricht.
