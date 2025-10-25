Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
21 Min.

Ein Ehepaar, das in der Immobilienbranche sein Geld verdient, ist nun selbst auf der Suche nach einem Zuhause in Pensacola Beach. Beide wollen endlich ihr eigenes Stück Paradies am Wasser – nur nicht unbedingt im selben Stil. Während sie von einem eleganten Penthouse träumt, zieht er eine Wohnung im Erdgeschoss in Betracht, und so könnte die Suche zur Bewährungsprobe werden.

