Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 25.10.2025: Penthouse oder Erdgeschoss?
21 Min.Folge vom 25.10.2025
Ein Ehepaar, das in der Immobilienbranche sein Geld verdient, ist nun selbst auf der Suche nach einem Zuhause in Pensacola Beach. Beide wollen endlich ihr eigenes Stück Paradies am Wasser – nur nicht unbedingt im selben Stil. Während sie von einem eleganten Penthouse träumt, zieht er eine Wohnung im Erdgeschoss in Betracht, und so könnte die Suche zur Bewährungsprobe werden.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
