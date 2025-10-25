Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 25.10.2025: Das Juwel am Kanal
21 Min.Folge vom 25.10.2025
Ein Ehepaar aus North Carolina liebt es, mit den Kindern Freunde in Ocean Isle Beach zu besuchen, und ist nun bereit, selbst in eine Ferienimmobilie zu investieren. Sie wissen genau, dass der Ort perfekt ist, um der Hektik der Stadt zu entfliehen und gemeinsam entspannte Tage am Wasser zu verbringen. Mit Freunden als Makler und Designer an ihrer Seite starten sie die Suche nach dem idealen Haus am Kanal.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
