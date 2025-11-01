Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 01.11.2025: Inselleben zu zweit
21 Min.Folge vom 01.11.2025
Ein Paar, das seit Jahren Hilton Head Island in South Carolina besucht, ist von den Stränden begeistert und hat sich dort schon viele gemeinsame Erinnerungen geschaffen. Nun, da ihre Kinder älter sind, möchten sie endlich ein eigenes Ferienhaus kaufen, das nur wenige Schritte vom Meer entfernt liegt. Damit beginnt für sie die spannende Suche nach dem perfekten Rückzugsort zu zweit, an dem sie ihre nächste Lebensphase genießen können.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
