Ein Paar genießt sein neues Leben in den Florida Keys, doch die kleine Einzimmer-Mietwohnung wird zunehmend zum Problem. Die Suche nach mehr Platz führt sie in einen Markt, in dem gute Angebote sofort weggeschnappt werden. Um endlich ankommen zu können, müssen sie schnell entscheiden und hoffen, dass sich das passende Zuhause rechtzeitig findet.

