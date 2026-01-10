Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Spontankauf in Louisiana

HGTV Folge vom 10.01.2026
Spontankauf in Louisiana

Spontankauf in LouisianaJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 10.01.2026: Spontankauf in Louisiana

22 Min. Folge vom 10.01.2026

Eine Familie aus Austin hat ihren Lebensmittelpunkt komplett verlagert und reist im Camper an die Küste Louisianas, um ein neues Kapitel zu beginnen. In Cameron hoffen sie, gleich beim ersten Besuch ein Haus zu finden, das bezahlbar ist und ihnen die Ruhe und Nähe zum Golf bietet, die sie sich seit Jahren wünschen.

