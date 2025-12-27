Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Feriendomizil für Familie mit Hund

HGTVFolge vom 27.12.2025
Feriendomizil für Familie mit Hund

Feriendomizil für Familie mit HundJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 27.12.2025: Feriendomizil für Familie mit Hund

22 Min.Folge vom 27.12.2025

Eine dreiköpfige Familie reist seit Jahren regelmäßig nach Sunset Beach in North Carolina und träumt von einem eigenen Rückzugsort. Nach langer Suche und vielen Nächten im Gästezimmer von Freund:innen wollen sie nun endlich ihr eigenes Haus am Meer finden, um dort zu entspannen und endlich das Gefühl von Ankommen zu haben.

Alle verfügbaren Folgen