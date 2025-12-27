Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

HGTVFolge vom 27.12.2025
23 Min.Folge vom 27.12.2025

Eine Militärfamilie sucht an der Smaragdküste Floridas nach ihrem ersten Eigenheim. Sie wünschen sich ein Haus, in dem ihre Kinder das unbeschwerte Strandleben erleben können, das sie selbst aus der Kindheit kennen. In Gulf Breeze hoffen sie, ihr neues Zuhause zu finden – mit Sonne, Wasser und dem Gefühl von Beständigkeit.

