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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Drei Kinder, Küche, Bad

HGTVFolge vom 19.02.2022
Drei Kinder, Küche, Bad

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 19.02.2022: Drei Kinder, Küche, Bad

44 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 6

Die talentierte Heimwerkerin Kadie überredete ihren Partner Bryan, in ein renovierungsbedürftiges Traumhaus zu ziehen. Drei Kinder später stehen die angefangenen Projekte still und schwarzer Schimmel, Wasserschäden und ein gefährliches Geländer erschweren den Familienalltag. Jasmine eilt zur Rettung, um mit ihrem 100.000 Dollar Budget die gefährliche Baustelle in ein sicheres Familienzuhause zu verwandeln. In fünf Wochen gestalten Jasmine und ihr Team eine offene Küche mit Glastür zum Garten, ein Wohnzimmer im skandinavischen Stil und eine persönliche und stilvolle Galeriewand.

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