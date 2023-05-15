Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Hinter der geheimen Tür

HGTVFolge vom 15.05.2023
Hinter der geheimen Tür

Hinter der geheimen TürJetzt kostenlos streamen

Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 15.05.2023: Hinter der geheimen Tür

44 Min.Folge vom 15.05.2023Ab 6

Steve hat ein Einfamilienhaus geerbt, an dem seit 1961 nichts verändert wurde. Auf eigene Faust hat er schon viel an seinem Haus gemacht, braucht aber für den Rest des Mammut-Projekts die professionelle Unterstützung von Designerin Jasmine Roth. Gemeinsam planen sie ein Design, das den Charme des alten Hauses erhält und trotzdem den modernen Bedürfnissen von Steve entspricht. In nur sieben Wochen stellen Jasmin und ihr Team das Haus fertig und erschaffen ein Schmuckstück, das seinesgleichen sucht.

Alle verfügbaren Folgen