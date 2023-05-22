Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 22.05.2023: Die blaue Insel
44 Min.Folge vom 22.05.2023Ab 6
Die Erstbesitzer Kendall und Broderick haben große Heimwerker-Träume, aber nicht genug Freizeit, um sie zu verwirklichen. Eine Lektion, die sie gelernt haben, nachdem sie ihre gesamte Küche und ihr Wohnzimmer auseinandergenommen haben und es dadurch unbewohnbar wurde. Jasmine hat genau sechs Wochen Zeit und 100.000 Dollar zur Verfügung, um die Küche, das Wohnzimmer und Schlafzimmer in eine Strandhaus-Oase zu verwandeln. Als sie einen Termitenbefall im Unterboden entdeckt, könnte das den Zeitplan aus den Fugen geraten lassen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.