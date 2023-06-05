Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 05.06.2023: Mit Mamas Hilfe
45 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 6
Miles wünscht sich ein Haus, mit dem er wachsen kann, aber das einzige Wachstum ist das, das unter den Böden lauert. Als Jasmine der Sache auf den Grund geht, entdeckt sie die Ursache des Problems, und die Antwort sprengt das Budget. Miles hat große Träume von einem skandinavischen Strandhaus mit kalifornischem Flair. Sein Budget von 135.000 Dollar reicht kaum aus, um das Badezimmer und das Büro umzugestalten, geschweige denn das Wohnzimmer und die Küche. Jasmine steht vor einer großen finanziellen Herausforderung, um seine Ideen zu verwirklichen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.