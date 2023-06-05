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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Mit Mamas Hilfe

HGTVFolge vom 05.06.2023
Mit Mamas Hilfe

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 05.06.2023: Mit Mamas Hilfe

45 Min.Folge vom 05.06.2023Ab 6

Miles wünscht sich ein Haus, mit dem er wachsen kann, aber das einzige Wachstum ist das, das unter den Böden lauert. Als Jasmine der Sache auf den Grund geht, entdeckt sie die Ursache des Problems, und die Antwort sprengt das Budget. Miles hat große Träume von einem skandinavischen Strandhaus mit kalifornischem Flair. Sein Budget von 135.000 Dollar reicht kaum aus, um das Badezimmer und das Büro umzugestalten, geschweige denn das Wohnzimmer und die Küche. Jasmine steht vor einer großen finanziellen Herausforderung, um seine Ideen zu verwirklichen.

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