Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 12.06.2023: Dachterrasse mit Meerblick
44 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 6
Ein Haus ohne rechte Winkel: Voller Zuversicht nach der Renovierung ihres früheren Hauses nahmen die Rentner Jimmy und Susie eine komplizierte Hausrenovierung in Angriff. Doch angesichts einer Innenarchitektur wie in einem Labyrinth und eines undichten Schornsteins wurden ihre Hoffnungen auf ein Heimwerkerprojekt enttäuscht. Es ist der schwierigste Auftrag, den Jasmine je zu bewältigen hatte. Sie hat genau 200.000 Dollar zur Verfügung, um Susies eklektischen, Beach-Stil nahtlos in eine funktionale Küche und ein Wohnzimmer zu integrieren und gleichzeitig die Dachterrasse mit spektakulärer Aussicht zu erneuern.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.