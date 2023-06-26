Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 26.06.2023: Nach dem Feuer
45 Min.Folge vom 26.06.2023Ab 6
Krystin und Sean können ihre Küche nicht benutzen und brauchen unbedingt Hilfe. Es ist über zwei Jahre her, dass ihre Küche in Flammen aufging, und seitdem essen sie nur noch auswärts. Mit zwei Kindern, Vollzeitjobs und keiner Zeit mehr für Heimwerkerarbeiten sind sie maßlos überfordert. Jasmine stehen 120.000 Dollar zur Verfügung, um dieses Inferno in ein modernes Bauernhaus zu verwandeln, indem sie den dunklen Grundriss öffnet und eine zeitlos-schöne Küche schafft, in der die Familie endlich wieder Kochen und Zeit verbringen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.