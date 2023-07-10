Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 10.07.2023: Haus mit Rutsche
45 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 6
Bryan und Andi können sich nicht einigen, wie sie ihr Haus gestalten wollen. Diese Unentschlossenheit führte dazu, dass ihre Familie in einem Haus mit halbfertigen Projekten und einem Badezimmer voller gefährlicher Probleme festsitzt. Andis Geschmack entwickelt sich ständig weiter, sodass Jasmine die Aufgabe hat, einen ultimativen zeitlosen Look zu kreieren, der ihr über Jahre hinweg gefallen wird. Mit einem Budget von 85.000 Dollar findet Jasmine einen perfekten Weg, um den Geschmack der beiden zu treffen und ihnen ein fertig renoviertes Haus zu übergeben… und einige Tipps zur Entscheidungsfindung.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.