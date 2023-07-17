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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Essen vom Billardtisch

HGTVFolge vom 17.07.2023
Essen vom Billardtisch

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 17.07.2023: Essen vom Billardtisch

44 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 6

Es ist zehn Jahre her, dass ein Ehepaar in ihr altes Haus in La Palma, Kalifornien, eingezogen ist. In der Zeit haben sie Projekte in Angriff genommen, die unmöglich alleine zu Ende zu bringen sind. Außerdem sind sich die beiden nicht einig und es fällt ihnen schwer, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Jasmine und ihr Team renovieren das 70er-Jahre-Haus, indem sie die Raumaufteilung umgestalten, die Größe der Küche verdoppeln und eine maritime Küsten-Atmosphäre schaffen.

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