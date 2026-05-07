Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 07.05.2026: Goldmedaille
44 Min.Folge vom 07.05.2026
Eine Olympiamedaillengewinnerin hat eine Immobilie gekauft, die sich als schlechter Flip entpuppt hat. Nach mehreren eigenen DIY-Versuchen bittet sie Jasmine um Hilfe, die mit 175.000 Dollar und viel Verantwortung zwischen Mutterrolle und Neugründung in Utah ein schwieriges Projekt retten soll.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.