Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 21.05.2026: Die wilden 60er
44 Min.Folge vom 21.05.2026
Ein Paar kehrt nach Utah zurück, um näher bei seiner Familie zu sein, doch ein unfertiges Renovierungsprojekt und gesundheitliche Sorgen bremsen den Neustart. Jasmine übernimmt und bringt Struktur in das Vorhaben, um aus der Baustelle ein funktionierendes und schönes Zuhause zu schaffen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.