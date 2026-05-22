Traumorte
Folge 29: Traumorte: Bangkok
44 Min.Folge vom 22.05.2026
Der Fluss Chao Phraya prägt Bangkok seit jeher und offenbart die Entwicklung der Stadt entlang seiner Ufer. Religiöse Tempel, historische Gebäude, der einst als Massengrab genutzte Mont d'Or sowie lebendige Viertel wie Chinatown und Little India zeigen, wie eng Bangkoks Identität mit dem Wasser verbunden ist. Eine Reise entlang des Flusses enthüllt die Seele dieser faszinierenden Metropole. Bildquelle: Ampersand/ORF
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