Traumorte
Folge 33: Traumorte: Norwegen
44 Min.Folge vom 27.05.2026
Norwegen erstreckt sich bis weit im Norden, weit jenseits des Polarkreises. Das Land birgt viele in Eis und Schnee gehüllte Schätze, die sich am besten auf einer Bootsfahrt entdecken lassen. Von den historischen Städten wie Bergen und Tromsö bis hin zu den Naturwundern der Lofoten hält ein Winterbesuch in Norwegen viele Überraschungen bereit. Höhepunkt solch einer Reise in den Norden ist natürlich die faszinierende Aurora Borealis. Bildquelle: ORF/Ampersand
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