Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumorte

Traumorte: Norwegen

ORF IIIStaffel 1Folge 33vom 27.05.2026
Traumorte: Norwegen

Traumorte: NorwegenJetzt kostenlos streamen

Traumorte

Folge 33: Traumorte: Norwegen

44 Min.Folge vom 27.05.2026

Norwegen erstreckt sich bis weit im Norden, weit jenseits des Polarkreises. Das Land birgt viele in Eis und Schnee gehüllte Schätze, die sich am besten auf einer Bootsfahrt entdecken lassen. Von den historischen Städten wie Bergen und Tromsö bis hin zu den Naturwundern der Lofoten hält ein Winterbesuch in Norwegen viele Überraschungen bereit. Höhepunkt solch einer Reise in den Norden ist natürlich die faszinierende Aurora Borealis. Bildquelle: ORF/Ampersand

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Traumorte
ORF III
Traumorte

Traumorte

Alle 1 Staffeln und Folgen