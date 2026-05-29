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Traumorte

Traumorte: Rajasthan

ORF IIIStaffel 1Folge 36vom 29.05.2026
Traumorte: Rajasthan

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Folge 36: Traumorte: Rajasthan

44 Min.Folge vom 29.05.2026

Rajasthan, bekannt als das "Land der Könige" ist der größte Bundesstaat der Indischen Union. Das Leben seiner 68 Millionen Einwohner wird noch immer von alten Traditionen bestimmt. Holi, das alljährliche Fest der Farben, ist das berühmteste und wirkt wie ein Prisma, durch das wir dieses legendäre Land der Maharadschas entdecken. Eine Reise in das zeitlose Indien, das dank der Pracht und des malerischen Charmes seiner Paläste, seiner Künste und seiner Menschen eine Fülle von Eindrücken und unvergesslichen Erfahrungen bietet. Bildquelle: Martina Katz / imageBROKER / picturedesk.com

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