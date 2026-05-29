Traumorte: Die BretagneJetzt kostenlos streamen
Traumorte
Folge 39: Traumorte: Die Bretagne
44 Min.Folge vom 29.05.2026
Die wilde und geheimnisvolle Bretagne strahlt mit ihren geschützten Häfen, winzigen Inseln, windgepeitschten Landstrichen und berühmten Steinsetzungen eine unbestrittene Faszination aus. Die keltische Identität ist hier nach wie vor stark ausgeprägt und wird bei farbenfrohen Festen gefeiert. Die Bretagne lässt sich am besten entdecken, wenn man ihre spektakulären Küsten vom Golf von Morbihan bis zur Granitküste entlangwandert und dabei der einheimischen Bevölkerung begegnet. Bildquellen: ORF/Ampersand | Rupert Oberhaeuser / Caro / picturedesk.com
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