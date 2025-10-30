Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen: Das Mühlviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 18vom 30.10.2025
Traumschlösser und Ritterburgen: Das Mühlviertel

Traumschlösser und Ritterburgen: Das MühlviertelJetzt kostenlos streamen

Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 18: Traumschlösser und Ritterburgen: Das Mühlviertel

45 Min.Folge vom 30.10.2025

Im oberösterreichischen Mühlviertel treffen imposante Mauern auf lebendige Geschichte. Hier werden Burgen und Schlösser nicht nur bewahrt, sondern mit neuem Sinn erfüllt: Burg Clam wird zur Bühne für Mittelalterspektakel, Schloss Weinberg zum Zentrum für Erwachsenenbildung. Auch Burg Reichenstein und die Ruine Prandegg erzählen von Engagement und Leidenschaft jener, die sich dem Erhalt dieser steinernen Zeitzeugen verschrieben haben. Die Dokumentation führt durch das Mühlviertel – von Freistadt bis Eferding – und zeigt, wie Tradition, Handwerk und Geschichte hier weiterleben. Bildquelle: ORF/Ranfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Traumschlösser und Ritterburgen
ORF III
Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen

Alle 2 Staffeln und Folgen