Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Salzkammergut ins KremstalJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 19: Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Salzkammergut ins Kremstal
44 Min.Folge vom 08.11.2025
Ob als Schauplatz einer kultigen TV-Serie oder als schauriges Kriminalmuseum - die Burgen und Schlösser vom oberösterreichischen Salzkammergut bis ins Kremstal sind unverwechselbare Kleinode. Als architektonische Wahrzeichen glänzen sie seit Jahrhunderten - sei es Schloss Ort im Traunsee oder Burg Altpernstein auf einem Felsvorsprung über dem Kremstal. Die ehrwürdigen Gemäuer sind für die heutigen Burgherren und Schlossdamen vor allem Quelle der Inspiration. Bildquellen: ORF/Ranfilm | Rainer Mirau / picturedesk.com
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Traumschlösser und Ritterburgen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0