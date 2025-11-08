Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Salzkammergut ins Kremstal

ORF IIIStaffel 1Folge 19vom 08.11.2025
Folge 19: Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Salzkammergut ins Kremstal

44 Min.Folge vom 08.11.2025

Ob als Schauplatz einer kultigen TV-Serie oder als schauriges Kriminalmuseum - die Burgen und Schlösser vom oberösterreichischen Salzkammergut bis ins Kremstal sind unverwechselbare Kleinode. Als architektonische Wahrzeichen glänzen sie seit Jahrhunderten - sei es Schloss Ort im Traunsee oder Burg Altpernstein auf einem Felsvorsprung über dem Kremstal. Die ehrwürdigen Gemäuer sind für die heutigen Burgherren und Schlossdamen vor allem Quelle der Inspiration. Bildquellen: ORF/Ranfilm | Rainer Mirau / picturedesk.com

