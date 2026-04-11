Traumschlösser und Ritterburgen - SüdtirolJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 21: Traumschlösser und Ritterburgen - Südtirol
44 Min.Folge vom 11.04.2026
Sie handeln von Narren, die die Welt regieren, von Bergsteigerschicksalen und ruhlosen Burggeistern – die Geschichten in Südtirols Burgen und Schlössern sind gleichsam bunt wie geheimnisvoll. Die Anzahl und Dichte an Burgen und Schlössern ist in Südtirol so hoch wie kaum sonst wo in Europa. Gepflegt und belebt werden sie von Menschen, die Verantwortung spüren, nicht nur für das Erbe ihrer Ahnherren, sondern für das ganze Land. Gestaltung: Fritz Aigner Bildquelle: ORF/RANFILM
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Traumschlösser und Ritterburgen
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Copyrights:© Season 1: ORF 3