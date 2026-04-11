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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Südtirol

ORF IIIStaffel 1Folge 21vom 11.04.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Südtirol

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 21: Traumschlösser und Ritterburgen - Südtirol

44 Min.Folge vom 11.04.2026

Sie handeln von Narren, die die Welt regieren, von Bergsteigerschicksalen und ruhlosen Burggeistern – die Geschichten in Südtirols Burgen und Schlössern sind gleichsam bunt wie geheimnisvoll. Die Anzahl und Dichte an Burgen und Schlössern ist in Südtirol so hoch wie kaum sonst wo in Europa. Gepflegt und belebt werden sie von Menschen, die Verantwortung spüren, nicht nur für das Erbe ihrer Ahnherren, sondern für das ganze Land. Gestaltung: Fritz Aigner Bildquelle: ORF/RANFILM

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