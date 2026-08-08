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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Grazer Umland nach Maribor

ORF IIIStaffel 1Folge 31vom 08.08.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Grazer Umland nach Maribor

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 31: Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Grazer Umland nach Maribor

45 Min.Folge vom 08.08.2026

Hinter alten Mauern steckt neues Leben: Steirische Klöster und Schlösser haben sich über die Jahrhunderte gewandelt. Während Stift Rein und Admont ihre jahrhundertealte Tradition bewahren, wurden Orte wie Schloss Halbenrain oder Schloss Rakičan zu Bildungs- und Forschungsstätten. Die Dokumentation gewährt einen Blick auf den Wandel historischer Gemäuer in der Steiermark und Slowenien. Bildquelle: ORF/RANFILM

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