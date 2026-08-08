Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Grazer Umland nach MariborJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 31: Traumschlösser und Ritterburgen - Vom Grazer Umland nach Maribor
45 Min.Folge vom 08.08.2026
Hinter alten Mauern steckt neues Leben: Steirische Klöster und Schlösser haben sich über die Jahrhunderte gewandelt. Während Stift Rein und Admont ihre jahrhundertealte Tradition bewahren, wurden Orte wie Schloss Halbenrain oder Schloss Rakičan zu Bildungs- und Forschungsstätten. Die Dokumentation gewährt einen Blick auf den Wandel historischer Gemäuer in der Steiermark und Slowenien. Bildquelle: ORF/RANFILM
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Traumschlösser und Ritterburgen
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