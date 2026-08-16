Traumschlösser und Ritterburgen - Das BurgenlandJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 32: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Burgenland
44 Min.Folge vom 16.08.2026
Im Burgenland wird Geschichte lebendig: In Burgen und Schlössern bewahren ihre Besitzer historische Details und erzählen damit von vergangenen Zeiten. Von Burg Bernstein über die sanierte Burg Schlaining und das einstige Esterházy-Schloss Lackenbach führt die Reise nach Potzneusiedl, wo Gerhard Egermann Kunst und Antiquitäten sammelt. In Kittsee warten zum Abschluss zwei Schlösser, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Bildquelle: ORF/RANFILM
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Traumschlösser und Ritterburgen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3