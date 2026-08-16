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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Das Burgenland

ORF IIIStaffel 1Folge 32vom 16.08.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Das Burgenland

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 32: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Burgenland

44 Min.Folge vom 16.08.2026

Im Burgenland wird Geschichte lebendig: In Burgen und Schlössern bewahren ihre Besitzer historische Details und erzählen damit von vergangenen Zeiten. Von Burg Bernstein über die sanierte Burg Schlaining und das einstige Esterházy-Schloss Lackenbach führt die Reise nach Potzneusiedl, wo Gerhard Egermann Kunst und Antiquitäten sammelt. In Kittsee warten zum Abschluss zwei Schlösser, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Bildquelle: ORF/RANFILM

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