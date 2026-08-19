Traumschlösser und Ritterburgen - Das MarchfeldJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 34: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Marchfeld
45 Min.Folge vom 19.08.2026
Umgeben von den Auen der Donau und March liegen die prachtvollen Marchfeldschlösser. Einst dienten sie dem österreichischen Hochadel als Jagd- und Repräsentationssitze, heute ziehen sie Besucherinnen und Besucher mit ihren barocken Lebenswelten an. Schloss Hof, die größte Anlage des Marchfelds, war der Landsitz von Prinz Eugen und später von Maria Theresia. Auch Schloss Niederweiden und Schloss Eckartsau erzählen spannende Geschichten aus der Zeit der Habsburger. Bildquelle: ORF/RANFILM
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Traumschlösser und Ritterburgen
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