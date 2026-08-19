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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Das Marchfeld

ORF IIIStaffel 1Folge 34vom 19.08.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Das Marchfeld

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 34: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Marchfeld

45 Min.Folge vom 19.08.2026

Umgeben von den Auen der Donau und March liegen die prachtvollen Marchfeldschlösser. Einst dienten sie dem österreichischen Hochadel als Jagd- und Repräsentationssitze, heute ziehen sie Besucherinnen und Besucher mit ihren barocken Lebenswelten an. Schloss Hof, die größte Anlage des Marchfelds, war der Landsitz von Prinz Eugen und später von Maria Theresia. Auch Schloss Niederweiden und Schloss Eckartsau erzählen spannende Geschichten aus der Zeit der Habsburger. Bildquelle: ORF/RANFILM

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