Traumschlösser und Ritterburgen - Das MühlviertelJetzt kostenlos streamen
Traumschlösser und Ritterburgen
Folge 35: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Mühlviertel
45 Min.Folge vom 23.08.2026
Burgen und Schlösser prägen das Mühlviertel und zeugen von einer bewegten Vergangenheit. Entlang des Burgen- und Schlösserwegs geht es zu Burg Clam, wo Burgherr Carl Philip Clam-Martinic die Geschichte seines Hauses lebendig werden lässt. In Reichenstein erzählt ein Museum vom Leben vergangener Zeiten, während Ehrenamtliche die Ruine Prandegg erhalten. Schloss Weinberg erstrahlt nach aufwendiger Restaurierung – so bleibt Geschichte lebendig. Bildquelle: ORF/RANFILM
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Traumschlösser und Ritterburgen
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