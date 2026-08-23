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Traumschlösser und Ritterburgen

Traumschlösser und Ritterburgen - Das Mühlviertel

ORF IIIStaffel 1Folge 35vom 23.08.2026
Traumschlösser und Ritterburgen - Das Mühlviertel

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Traumschlösser und Ritterburgen

Folge 35: Traumschlösser und Ritterburgen - Das Mühlviertel

45 Min.Folge vom 23.08.2026

Burgen und Schlösser prägen das Mühlviertel und zeugen von einer bewegten Vergangenheit. Entlang des Burgen- und Schlösserwegs geht es zu Burg Clam, wo Burgherr Carl Philip Clam-Martinic die Geschichte seines Hauses lebendig werden lässt. In Reichenstein erzählt ein Museum vom Leben vergangener Zeiten, während Ehrenamtliche die Ruine Prandegg erhalten. Schloss Weinberg erstrahlt nach aufwendiger Restaurierung – so bleibt Geschichte lebendig. Bildquelle: ORF/RANFILM

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