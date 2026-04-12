Traumzüge
Folge vom 12.04.2026: Traumzüge - Hector Rail
45 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6
Schweden ist der drittgrößte Papier-Exporteur weltweit. Der Grundstoff des alltäglichen Materials wird von Hector Rail durch das skandinavische Land transportiert: fast 3.000 Tonnen Holz pro Tag je Zug. Doch die mehrstündigen Touren erstrecken sich über hunderte Kilometer und folgen einem straffen Zeitplan - eine logistische Herausforderung. Welche technischen Besonderheiten bieten die Holztransporter? Was erwartet sie während ihrer Reise auf dem 14.000 Kilometer langen Streckennetz?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-4: welt