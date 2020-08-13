Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Trautes Heim, Mord allein

Stille Wasser sind mörderisch

TLCFolge vom 13.08.2020
Stille Wasser sind mörderisch

Stille Wasser sind mörderischJetzt kostenlos streamen

Trautes Heim, Mord allein

Folge vom 13.08.2020: Stille Wasser sind mörderisch

48 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12

Die Gemeinde Nice in Nord-Kalifornien ist ein malerischer Ort am See mit herrlich klarer Luft. Direkt am Ufer liegt das Grundstück der Duvardos. Familienoberhaupt Donald ist seit Jahren im Ruhestand und genießt sein Leben in vollen Zügen mit Ehefrau Mary Ann. Das Paar ist gesund, glücklich, finanziell abgesichert und hat drei großartige erwachsene Kinder, die oft zu Besuch kommen. Doch die perfekte Fassade der Duvardos soll schon bald Risse bekommen: Als sich die Familie wieder einmal am See trifft, um den Hochzeitstag von Mom und Dad zu feiern, ziehen finstere Wolken auf, die ein Drama ankündigen.

Alle verfügbaren Folgen