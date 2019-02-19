Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 19.02.2019: Die alles begehren
46 Min.Folge vom 19.02.2019Ab 12
Fred, Dean und Sophie Milo sind Geschwister und multimillionenschwer. Den Grundstein für das Vermögen haben die Eltern gelegt, als sie in den 40ern eine Kosmetikfirma gründeten. Heute führt Dean das Unternehmen. Als er bemerkt, dass vom Firmenkonto 300.000 Dollar verschwunden sind, ordnet er ein Treffen an - und kurz darauf wird klar, dass seine Geschwister die Summe abgehoben haben. Dabei ging es nicht um Geld, sondern um Macht, denn alle haben genug von Deans Alleinherrschaft. Sie wollen im Unternehmen gleichgestellt sein. Doch anstatt auf die Forderung einzugehen, spielt Dean eine andere Karte, und gräbt damit das Kriegsbeil im Familienclan aus
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.